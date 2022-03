Kerkleiders doen dringende oproepen aan de patriarch van Moskou, maar deze zwijgt. Bijna.

Patriarch Kiril van Moskou in de kathedraal van Christus de Verlosser in de Russische hoofdstad op 28 februari 2022.

Rome

De secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken in Genève heeft Kiril in een persoonlijke brief gevraagd zijn ‘stem te verheffen opdat de oorlog onmiddellijk beëindigd’ kan worden.

‘In deze tijden van hopeloosheid zien velen u als degene die een teken van hoop op een vreedzame oplossing zou kunnen brengen’, schrijft Ian Sauca, zelf orthodox priester van de Roemeens-Orthodoxe Kerk. De meeste van de ‘lijdende broeders en zusters zijn gelovige leden van onze Orthodoxe Kerk’, drukte Sauca de patriarch, wiens Russische kerk sinds 1961 lid is van de Wereldraad, op het hart.

De orthodoxe bisschop van België, Nederland en Luxemburg, metropoliet Athenagoras, veroordeelde in een verklaring 'wat er zich heden in Oekraïne afspeelt'.

