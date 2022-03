Muslim Rights Watch gaat opnieuw naar de rechter om vermelding door NCTV

Den Haag

In het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 53, dat in oktober 2020 verscheen, noemt de NCTV Muslim Rights Watch als een van de ‘politiek-salafistische’ organisaties die ‘onverdraagzaam, anti-integratief en antidemocratisch gedachtegoed’ verspreiden. MRWN stapte naar de rechter om deze passage uit het rapport geschrapt te krijgen, maar kreeg in december 2020 hierin geen gelijk.

De rechter oordeelde toen dat het Dreigingsbeeld een rapportage van de minister aan de Tweede Kamer is. Daarmee zou het vallen onder artikel 71 van de Grondwet, waarin staat dat ‘deelnemers aan het parlementaire debat zich vrij moeten kunnen uiten, zonder bang te zijn dat zij zich voor hun uitlatingen voor een rechter moeten verantwoorden’.

