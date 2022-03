Nieuw kerklied over de oorlog in Oekraïne: ‘Iedereen kan hem meezingen’

Schrijver en dichter Ria Borkent schreef deze week een lied over de oorlog in Oekraïne. De drie heel actuele coupletten monden uit in een gebed om het wapen van de liefde.

Apeldoorn

Met nieuws over de oorlog in Oekraïne binnen handbereik is het geen tijd om vrolijke liederen in de kerk te zingen. ‘Dat past niet bij hoe iedereen zich nu voelt’, zegt schrijver-dichter Ria Borkent, die tal van kerkliedteksten schreef. Psalm 5 in de berijming van Psalmen voor Nu (‘Wie kiest voor misdaad, die kiest tegen U) zou wat haar betreft onder het stof vandaan gehaald moeten worden. En Psalm 35. ‘In de Nieuwe Psalmberijming staat in vers 5: ‘U ziet toch ook dit alles, Heer?’ Die zin alleen al. Er zijn geweldige psalmen die we nauwelijks zingen omdat ze over vijandschap gaan.’

Deze week schreef Borkent op de wijs van Psalm 119 drie coupletten bij het conflict in Oekraïne. ‘Iedereen doet wat hij kan’, zegt ze..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .