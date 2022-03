44 - Dit moet je weten over de Russisch-Orthodoxe Kerk om het conflict in Oekraïne te begrijpen

Dick en Daniël Geloven Het Wel podcast

Het is oorlog in Europa. Rusland is met grote overmacht Oekraïne binnengevallen. Te gast in de podcast is Jan van Benthem, buitenlandcommentator van het Nederlands Dagblad. Wat gaat er in Oekraïne gebeuren? En welke (delen van) landen wil de Russische president Putin nog meer hebben? Wat is de rol van de Russisch Orthodoxe Kerk? In Nederland hebben wij vooral last van stijgende energieprijzen. Hebben wij dat ervoor over? En wat kun je als christen? Mag je bidden om de dood van Putin zodat dit geweld stopt?