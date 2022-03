44 - Dit moet je weten over de Russisch-Orthodoxe Kerk om het conflict in Oekraïne te begrijpen

Te gast is Vaticaanwatcher Hendro Munsterman, en we bellen met verslaggever Robert Dulmers in Oekraïne. Waarom neemt de Russisch-Orthodoxe Kerk maar geen afstand van de oorlogszucht van Putin? Het zijn immers óók haar eigen kerkleden die nu in Oekraïne onder vuur liggen. Dit onvermogen legt een probleem van eeuwen bloot: kerk en staat blijken in de oosters-orthodoxe beleving maar lastig te scheiden. We vragen ons ook af: wat zijn die oosters-orthodoxe kerken nu precies voor kerken? En wat kenmerkt hun geloof?