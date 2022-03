Askruisje na carnaval

Christenen over de hele wereld haalden woensdag een askruisje bij het begin van de veertigdagentijd, de periode van geestelijke voorbereiding op herdenking en vieren van het lijden en verrijzen van Jezus, van vasten en onthouding. Zo ook in Maastricht, waar het carnaval ten einde was gekomen en de horecaondernemers de carnavalsversieringen opruimden. De traditie van het askruisje gaat terug op de oudtestamentische traditie om boete en berouw uit te drukken door as op het hoofd te strooien. Dit jaar mochten rooms-katholieke gelovigen het askruisje weer op hun voorhoofd gezet krijgen. Vorig jaar bepaalde het Vaticaan dat wegens besmettingsgevaar, in lijn met de bijbelse traditie en in verschillende andere landen gebruikelijk, een beetje as over de kruin moest worden gestrooid. De priester moest bovendien zwijgen. Priesters mochten dit jaar weer een van de twee voorgeschreven formules uitspreken: ‘Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren’ of ‘Bekeer je en geloof in het evangelie’. Priesters droegen bij het uitreiken van de as wel een mondkapje.