Orthodoxe priesters keren zich af van zwijgende Moskouse patriarch Kiril

Meer dan 250 geestelijken van de Orthodoxe Kerk in Rusland vragen in een open brief om een onmiddellijk staakt-het-vuren. De groeiende weerstand tegen patriarch Kiril is ongekend, maar het is de vraag of Kiril kiest voor zijn vertrouwensrelatie met Putin of voor zijn priesters en gelovigen in Oekraïne.

De Russisch-Orthodoxe patriarch Kirill tijdens de Goddelijke Liturgie in de kathedraal van Moskou op 27 februari 2022. Hij noemde de tegenstanders van Moskou in Oekraïene 'krachten van het kwaad'.

Moskou - Kiev

De Russische priesters, diakens en kloosterabten spreken in hun open brief over de ‘beproeving’ die de Oekraïense bevolking momenteel ‘onverdiend’ ondergaat. President Putin en patriarch Kiril worden in de brief weliswaar niet met name genoemd, maar ‘allen van wie het einde van deze broedermoord-oorlog afhangt’ worden opgeroepen te handelen.

Opvallend is dat de geestelijken zich uitspreken over de Oekraïense onafhankelijkheid. Zij spreken over de ‘door God gegeven menselijke vrijheid’ waardoor het Oekraïense volk zelf keuzes moet kunnen maken ‘zonder wapens op zich gericht te weten en zonder druk uit het Westen of het Oosten’.

Volgens de geestelijken leidt de huidige oorlog tot een ‘kloof die onze kindere..

