Psychiater Esther van Fenema: ‘Reken maar dat ik heb gebeden of God mij wilde bekeren’

Wat is uw houvast in leven en sterven? Bekende Nederlanders geven antwoord op deze eerste vraag uit de Heidelbergse Catechismus. Vandaag: psychiater, schrijfster en violist Esther van Fenema. Zij is mede-oprichter van de politieke partij NLBeter.

‘In het gezin waarin ik opgroeide was het christelijk geloof onderdeel van het dagelijks leven. Dit gaf discipline, iets wat ik enorm hoog heb zitten. Ik kon elke dag bidden en wekelijks naar de kerk. We gingen naar verschillende evangelische kerken. Ik heb alleen altijd moeite gehad met het concept zonde. Of iets zonde is, hangt af vanuit welk perspectief je het bekijkt, vond ik als kind al. Dan zei iemand voorin de kerk: ‘Ik ben deze week heel erg uitgevallen tegen mijn vrouw.’ Ik dacht dan: ja vervelend, maar wat maakt dat jij jezelf niet in de hand kan houden?

Daarom vind ik de neutrale kijk op mensen die de wetenschap biedt zo prettig. Psychiatrie draait om observeren en het begrijpen van gedrag. ‘Religieus’ naar iemand kijken,..

