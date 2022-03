Kennismaken met radicale theologie: ‘Zeker weten moet niet langer het startpunt zijn voor geloof’

Amsterdam

Wat is radicale theologie?

‘We willen een nieuwe zoektocht starten naar wat geloven kan zijn. Radicale theologie is niet fundamentalistisch, maar radicaal omdat ze daar naar zoekt in de wortels van het christelijk geloof. Je kunt de radicale theoloog zien als een klokkenluider. Dat is iemand die van binnenuit aanwijst waar het misgaat in het systeem, waardoor het niet meer functioneert zoals het ooit bedoeld is. En de klokkenluider doet dat, idealiter, omdat hij met het systeem begaan is. Zo is radicale theologie bedoeld. Het is niet ons doel om het geloof onderuit te halen. Het bijzondere van radicale theologie, is dat het niet pretendeert een sluitende theologie te zijn. Het is dus geen op zichzelf staand verhaal, maar een mani..

