Nieuwe hoogleraar Bijbelvertalen: ‘Reflectie is belangrijk, hoe komen vertaalkeuzes tot stand?’

Matthijs de Jong (45) is sinds dinsdag bijzonder hoogleraar Bijbelvertalen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam (VU), aan de faculteit Religie en Theologie. De Jong werkt bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) als hoofd Vertalen en Bijbelwetenschap en was projectleider van NBV21. Amsterdam

Is de benoeming tot bijzonder hoogleraar Bijbelvertalen een droom die uitkomt?

‘Het past goed bij me, ik vind het ontzettend leuk om te doen. Ik ben wetenschapper in hart en nieren en ik heb er ongelofelijk veel plezier in om de Bijbel uit te leggen, me te buigen over vertaalkwesties, te schrijven en les te geven. Dus in die zin is het mijn droombaan, ik vind het mooi om dit allemaal te mogen doen bij de VU.’

In hoeverre is het bijzonder dat u door de VU benoemd bent?

‘Er is sinds 1988 een hoogleraar Bijbelvertalen werkzaam bij de VU. De eerste was Jan de Waard, daarna kwam Lourens de Vries en ik ben de derde. Die voorgeschiedenis laat zien dat Bijbelvertalen goed past bij de VU. Daar komt bij dat binnen de theologische facu..

