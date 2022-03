Opwekking 2022 weer fysiek: dit zijn de sprekers

Biddinghuizen

Voor het eerst in drie jaar kan de Pinksterconferentie eindelijk weer gehouden worden in de openlucht. En dat is bijzonder volgens directeur van Stichting Opwekking Ruben Flach. ‘En natuurlijk is het ook bijzonder dat we ook digitaal veel aanbieden en dat er lokale pinkstervuurtjes zijn, dat zijn kleine groepen die met elkaar de livestream kijken.’ Flach verwacht dat het enthousiasme niet minder is geworden in de afgelopen jaren. ‘In de maatschappij zie je dat als mensen weer naar een voetbalwedstrijd kunnen, ze ook gaan. Ik denk dat mensen blij zijn en met enthousiasme fysiek de Pinksterconferentie bijwonen.’ Voor het geval er toch weer coronamaatregelen van toepassing zijn in juni, liggen de draaiboeken al klaar ..

