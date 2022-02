Kerk in Zwartsluis levert ladingen hulp aan Oekraïners. ‘U heeft een auto vol?’

De Gereformeerde Kerk Zwartsluis zamelde zaterdag een vrachtwagen vol hulpgoederen in voor de oorlogsslachtoffers in Oekraïne. ‘We zijn hier niet van het achterover leunen’, meldt initiatiefnemer Jan Timmerman.

Zwartsluis

Op de parkeerplaats voor de bouwmarkt Alles onder één dak in Zwartsluis tilt Wim Hessels uit Zwolle maandagmiddag een paar uitpuilende tassen uit zijn volgepakte auto. Een A3-tje op het raam van de doehetzelfzaak meldt dat hier een inzamelpunt is voor hulpgoederen voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

‘Ik sprak dit weekend met mijn vrouw over de oorlog en besloot dat we wat móeten doen voor Oekraïne’, vertelt Hessels in de bouwmarkt, als hij de tassen in de opvangbak dropt. De situatie raakt hem en bezorgt hem een gevoel van onmacht. ‘Het zijn mensen als jij en ik hè? We moeten daarom naar elkaar omkijken, vind ik.’ Via een zusterbedrijf van zijn werk lopen er lijntjes met Oekraïne. Zo hoorde hij waar er be..

