Oekraïners en Russen vredig bijeen in kerk. ‘Niet alle Russen applaudisseren voor Putin’

Aartspriester Theodoor van der Voort geeft leiding aan de parochie Petrus en Paulus in Deventer. De parochie hoort bij het Russisch-Orthodoxe aartsbisdom van West-Europa, onder het patriarchaat van Moskou. In zijn parochie zitten zowel Oekraïners als Russen, die zondagochtend samen aan de liturgie deelnamen.

Theodoor van der Voort: 'De patriarch zelf kiest helaas geen standpunt over de Russische inval in Oekraïne.'

Er is in Oekraïne een onafhankelijke orthodoxe kerk en onder Moskou vallende Orthodoxe Kerk. U valt ook onder Moskou. Wat zegt dat?

‘Dat maakt niet uit, het feit dat we onder Moskou vallen wil niet zeggen dat wij achter de beslissing van Vladimir Putin staan. Ik heb daar geen twijfel over laten bestaan, ik steun zijn beslissing niet. Sinds drie jaar horen wij bij de Russisch-Orthodoxe Kerk, maar daar heb ik geen spijt van. Het staat los van elkaar. De kerk heeft het leger niet naar Oekraïne gestuurd. Het is natuurlijk verschrikkelijk wat er nu in Oekraïne gebeurt, maar dat kan ik de Russisch-Orthodoxe Kerk niet verwijten.’

Zondag kwamen er verschillende nationaliteiten samen in uw kerk. Hoe ging dat?

‘We hielden ons aan de gewone zond..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .