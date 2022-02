Deze twee mannen doen verslag vanuit Oekraïne. ‘Mijn zoontje legt aan zijn kleine zusje uit wat een raketaanval is’

In de West-Oekraïense stad Rivne wordt het vliegveld gebombardeerd en in hoofdstad Kiev wonen jonge mensen in de schuilkelder onder de kerk. Zjenja Dontsov en Serhiy Nakul berichten over de oorlog in hun land.

Rivne

Zjenja Dontsov hield een dagboekje bij de afgelopen vijf dagen. Zijn stad zag geen Russische tanks, maar hoorde wel enorme knallen en vier keer per dag gaat het luchtalarm af. ‘Het doet me pijn als mijn zoontje van zes aan zijn zusje van drie uitlegt wat een raketaanval is.’

Dontsov is actief in de voetbalwereld. Hij werkte bij de eerste divisieclub Veres Rivne en voor FC Minaj, een ploeg uit een dorp van drieduizend zielen met een stadion waar vier keer zoveel mensen in gaan. Momenteel staan ze onderaan in de Premier Liga, de wedstrijd tegen Sjachtar Donetsk is ‘uitgesteld’. Hij hoorde Russen tegen Russen tekeer gaan in Rivne.

‘Wij voelen ons gesteund door gebed en uitnodigingen uit wel vijftien landen. Maar we gaan niet we..

