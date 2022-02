Patriarch Kiril noemt tegenstanders Putin ‘krachten van het kwaad’

De Russisch-orthodoxe patriarch Kiril op zondag 27 februari in de Kathedraal van Moskou.

Moskou

Kiril geeft daarmee aan de visie van Vladimir Putin, dat Oekraïne en Rusland bij elkaar horen, te steunen.

‘God verhoede dat de huidige politieke situatie in het broederlijke Oekraïne, dat dicht bij ons staat, er voor gaat zorgen dat de kwade krachten die altijd hebben gevochten tegen de eenheid van Rusland en de Russische kerk, de overhand krijgen’, zei het hoofd van de Russisch-Orthodoxe Kerk aan het eind van de Goddelijke Liturgie in de Kathedraal van Christus de Verlosser in Moskou.

‘‘Moge de Heer het Russische land beschermen: het land dat nu Rusland omvat, en Oekraïne en Wit-Rusland en andere stammen en volkeren. Zodat de Heer dit Russische land behoedt voor externe vijanden en voor interne verdeeldheid, z..

