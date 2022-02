Gebedsbijeenkomst voor Oekraïne: ‘De kracht van het gebed, daar kan geen tank of raket tegenop’

Amersfoort

Het was zondag in Nederland een dag van demonstraties tegen Rusland, maar ook van gebedsbijeenkomst voor Oekraïne. Op allerlei plaatsen in het land vinden er grote en kleine bijeenkomsten plaats waar gebeden wordt voor vrede. Dat gaat ook de komende dagen door, van Katwijk tot Zelhem en van Leeuwarden tot Houten.

De Sint Joriskerk in de binnenstad van Amersfoort stroomt zondagavond vol met zo’n zeshonderd bezoekers. Voor de bijeenkomst begint, bidden ze in stilte of steken een kaarsje aan. ‘Als alles duister is, / ontsteek dan een lichtend vuur / dat nooit meer dooft, / een vuur dat nooit meer dooft’, zingen de bezoekers.

‘Vrede lijkt na de inval van Rusland in Oekraïne verder weg dan ooit, maar de roep om v..

