80 - Het is oorlog in Europa (met Beatrice de Graaf en Stefan Paas).

De Ongelooflijke Podcast podcast

#76 - Is het tijd voor een nieuwe seksuele revolutie? Met Beatrijs Smulders, Cocky Drost en Stefan Paas

Hoog tijd dat de Ongelooflijke Podcast eens stil staat bij seks. Je kan het niet gemist hebben, de afgelopen tijd stond het nieuws bol van seksueel oveschijdend gedrag bij het tv-programma The Voice Of Holland. Maar eerder was er al seksueel misbruik in de sportwereld, Hollywood, jeugdzorg en ook de kerk. Is dat gewoon een kwestie van macht of zit er meer achter? Al sinds de #MeToo-beweging worden steeds meer vraagtekens gezet bij onze seksuele moraal, een moraal die afgelopen eeuwen mede is vormgegeven door religie. Hoe verandert die moraal nu onze samenleving minder religieus wordt? Hoe moeten we terugkijken op de seksuele revolutie van de jaren ‘60? En welke kant moeten we nu op? Is het tijd voor een nieuwe seksuele revolutie? David Boogerd gaat in gesprek met deze boeiende mensen: Beatrijs Smulders is de meest bekende verloskundige van Nederland, ze zit al meer dan 40 jaar in het vak en heeft in die tijd ook ontzettend veel nagedacht over onze omgang met seks. Ze schreef daar het boek ‘Bloed’ over en gaf vorig jaar een fascinerend interview waardoor wij dachten: haar moeten we spreken. De andere gast is Cocky Drost: relatietherapeut en sexfluencer (in de aflevering hoor je wat dat is), ook kan je haar kennen van de podcasts ‘Deze Week’ en ‘Seks met Sokken’. Zij pleit voor een nieuwe seksuele revolutie waarbij seks ook wordt gezien als een zaak van de ziel. En uiteraard is vaste gast theoloog Stefan Paas ook van de partij. Hij neemt ons mee terug naar een seksuele revolutie die minder bekend is maar enorm invloedrijk: die van het christendom, zo’n 2000 jaar terug.