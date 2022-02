De krachtvan wantrouwen

‘Papa, wat is racisme?’ De jongste uit ons gezin vraagt het me. Ik verstijf. Hoe zeg ik dit? Hij weet het al. Op vakantie waren er incidenten. Dat er mensen zijn die in huidskleur denken. Die hun huidskleur hoger achten dan die van anderen. En dat gaat ook over jou, lief kind. Je zult woorden horen waar haat in zit, haat naar jou, zonder dat ze je kennen. Wanneer komt de dag dat ik je ook nog moet vertellen dat dit denken geen incident is, maar een structurele werkelijkheid die steeds oplaait, een diepe laag van hoogmoed, zonde en slechtheid in mensen, die voortdurend wordt opgestookt? Elke week horen we erover op het Jeugdjournaal.

Toen je jonger was, keken we samen naar toespraken van Martin Luther King. Ik was mijn proefschrift aan het..