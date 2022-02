Dominee Jan Noltes: ‘Om twee vrouwen rouw ik nu: mijn vrouw en mijn moeder’

Negen jaar was hij toen hij zijn moeder verloor, door een ongelukje tijdens het huishouden. Thuis, op school en in de kerk werd daarover gezwegen. Later, als dominee, gaf Jan Noltes (94) anderen de pastorale zorg die hij zelf nooit heeft gehad.

De 94-jarige dominee Jan Noltes schreef een boekje over ontmoetingen in zijn pastorale werk.

Dat hij op zijn 94e nog eens zou debuteren als schrijver, had hij zelf nooit kunnen denken. Aan het donkerbruine bureau voor het raam van zijn serviceappartement in Ermelo tekende dominee Jan Noltes afgelopen jaren pastorale herinneringen op - een neef en nicht hielpen hem uit de brand bij computerproblemen. Gisteren nog ging het mis toen hij wat dingen had ingetypt ter voorbereiding op dit gesprek. ‘Opeens was alles weg.’ Daarom heeft hij op een briefje wat aantekeningen gekrabbeld - hij ziet er zelf de humor wel van in. ‘Niks te klagen op mijn leeftijd.’

De koffie serveert hij zelf. De kopjes wankelen vervaarlijk als hij het dienblad boven op zijn nieuwe boekje parkeert. ‘Zag je dat?’, lacht hij. ‘Waren we bijna verder van huis.’

