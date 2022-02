Een warm bad voor de één, maar een ander hoort er niet bij. Vijf bevindingen over Hillsong Church

De wereldwijde pinksterkerk Hillsong Church ligt de laatste maanden flink onder vuur. Vorig jaar november werd ‘celebrity pastor’ Carl Lentz van Hillsong New York ontslagen wegens ‘moreel falen’. Eind januari legde oprichter Brian Houston zijn taken neer om zich te richten op een rechtszaak die tegen hem loopt over het toedekken van seksueel misbruik.

In 2012 werd de internationale Hillsong-conferentie in Den Haag gehouden. (beeld David van Dam)

Religie-antropoloog Miranda Klaver deed drie jaar onderzoek in de Hillsong-gemeenten in Amsterdam en New York. Over de lichte versie van het welvaartsevangelie, de ‘celebrity’-cultuur en charismatisch leiderschap.

De megakerk Hillsong Church - in 1983 opgericht door het echtpaar Brian en Bobbie Houston - streek in 2009 neer in Amsterdam. Het wekte nieuwsgierigheid bij onderzoeker Miranda Klaver. ‘Ik kende Hillsong van de aanbiddingsmuziek, maar de kerk kende ik toen nog niet. Hillsong groeide in Amsterdam meteen ontzettend snel.’ In 2016 opende een tweede locatie in Rotterdam. In 2018 waren er op een zondag volgens Klaver zo’n 1800 tot 2000 bezoekers in Nederland.

Klaver is hoogleraar antropologie van religie aan de Vrije Universiteit in A..

