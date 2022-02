Noodhulp voor kerken in Oekraïne

Stichting Kerk in Nood zegde donderdag een miljoen euro toe als ‘onmiddellijke noodhulp om het werk van de kerk in Oekraïne te ondersteunen’. Het geld gaat onder meer naar twee Latijnse bisdommen en vier Grieks-katholieke gemeenschappen in Oost-Oekraïne.

Den Bosch

‘Juist nu moet Kerk in Nood zorgen voor de aanwezigheid van priesters en religieuze zusters en broeders bij hun volk: in de parochies, bij de vluchtelingen, in de weeshuizen en tehuizen voor alleenstaande moeders en voor ouderen die voor de uitdaging staan om te overleven in een klimaat van stijgende kosten als gevolg van de oorlog’, aldus Thomas Heine-Geldern, uitvoerend voorzitter van Kerk in Nood (ACN) Internationaal.

