Volkslied Oekraïne bij Sint Bavokerk

Haarlem

Het carillon van de Haarlemse Sint Bavokerk aan de Grote Markt laat ieder uur een stukje uit het volkslied van Oekraïne horen, bevestigt stadsbeiaardier Rien Donkersloot na berichtgeving van NH Nieuws. ‘Het leek me een aardig gebaar’, zo laat hij donderdag weten. De regel uit het volkslied is elk kwartier voor het hele uur te horen. Woensdag is Donkersloot in de toren geklommen om de muziek voor het carillon aan te passen. Dit doet hij eens in de drie maanden, wat betekent dat het stukje uit het volkslied voorlopig nog te horen valt.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .