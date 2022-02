Zelfs de pro-Russische kerkleiding in Oekraïne is kritisch op Putin

Kerkleiders in Oekraïne en elders reageren verslagen of verontwaardigd op de Russische aanval op Oekraïne. Zelfs de aan Moskou gelieerde Orthodoxe Kerk in Oekraïne bekritiseert Putin en spreekt over broedermoord. ‘Een herhaling van de zonde van Kaïn die zijn eigen broer uit jaloezie doodde.’

Kiev

Metropoliet Onophrius van de onder het patriarchaat van Moskou vallende Orthodoxe Kerk in Oekraïne spreekt duidelijke taal in een brief aan zijn gelovigen. ‘Helaas is Rusland militaire operaties tegen Oekraïne begonnen.’ Hij roept Putin op ‘de broederoorlog per direct te beëindigen’. De volkeren van Oekraïne en Rusland komen volgens de metropoliet ‘uit hetzelfde doopvont voort en de oorlog tussen beiden is een herhaling van de zonde van Kain die jaloers zijn eigen broer doodde’.

Onophrius roept zijn gelovigen op rustig te blijven, moedig te zijn ‘en zowel vaderlandsliefde als naastenliefde te tonen’. Hij leidt de pro-Russische Orthodoxe Kerk in het 1991 onafhankelijk geworden land en is niet overgegaan naar de in 2018 ..

