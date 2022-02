Heero Hacquebord is voorganger in een kerk in Lviv en Wasja Pilipenko predikant van een Oekraïens gereformeerde kerk in Stepanj. ‘Ik voel veel verschillende dingen. Op een bepaalde manier voelt het onwerkelijk.’

‘Russische christenen vinden het vreselijk’

Wasja Pilipenko is predikant van een Oekraïens gereformeerde kerk in Stepanj. Dat dorp van enkele duizenden inwoners ligt tussen de grote stad Rivne en de grens met Belarus in. Afgelopen week sprak hij met het Nederlands Dagblad over de dreigende situatie die nu werkelijkheid is geworden.

‘Sinds de inval donderdagochtend krijgen wij berichtjes van Russische christenen. ‘Dit is beschamend’, sturen ze. ‘Het spijt ons zo. Dit is niet onze keuze, maar die van Putin.’ Ze vinden het vreselijk, omdat ze niets kunnen veranderen aan de situatie.

In ons dorp is geen directe dreiging van bombardementen, maar mensen zijn enorm gestresst door wat ze horen en zien in de media. Al weken wachten zij in span..

