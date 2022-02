Gary Brooker werd bekend door Procol Harum ... en Peter R. de Vries

De zaterdag overleden Engelse pianist en zanger Gary Brooker verklankte in de albums van Procol Harum veel bijbelse beelden. Die kwamen veelal van schrijver Keith Reid.

Gary Brooker in 2018 als zanger en pianist van Procol Harum. (beeld Stefan Brending)

Londen

Gary Brooker stierf op 76-jarige leeftijd aan kanker. Zijn vrouw Franky en hij waren samen sinds 1965, maar hadden geen kinderen. Brooker was de frontman van de Britse popgroep Procol Harum, die bestond van 1966 tot 1977 en vanaf 1991 opnieuw. Naast hits als ‘Conquistador’, ‘Homburg’ en ‘A Salty Dog’ was vooral ‘A Whiter Shade of Pale’ bekend.

De song typeerde met het orgel arrangement naar Air op G-snaar van Bach, de klassieke en statig weemoedige stem van Brooker en de welluidende, maar onbegrijpelijke tekst, de aanpak die de groep uniek maakte. Het lied steeg in 2021 naar nummer drie van de Top 2000, vooral door de keuze ervan bij de uitvaart van de vermoorde misdaadjournalist Peter R. de Vries.

idolen en afgode..



