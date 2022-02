Nederlandse Raad van Kerken brengt solidariteitsbezoek aan vluchtelingen in Griekenland

Een delegatie van de Nederlandse Raad van Kerken brengt van 13 tot en met 18 maart een bezoek aan kerken en hulporganisaties die zich in Griekenland inzetten voor vluchtelingen. ‘We hebben in Nederland geen idee van wat er aan de randen van Europa allemaal gebeurt’, zegt Geert van Dartel, de voorzitter van de Raad.

Een vrouw draagt haar baby in een vluchtelingenkamp in de Griekse hoofdstad Athene. De afgelopen jaren heeft Griekenland aan 68.000 vluchtelingen de vluchtelingenstatus verleend.Â

Amersfoort

De Raad van Kerken wil ‘in de eerste plaats solidariteit betuigen met Griekse kerken en hulporganisaties’. Volgens Van Dartel is ‘de politieke en maatschappelijke situatie in Griekenland heel ingewikkeld’. De komst van migranten legt grote druk op de Griekse samenleving. ‘Griekenland heeft onder meer op Lesbos veel vluchtelingen opgevangen, maar de afspraken over relocatie zijn door andere Europese landen niet nagekomen’, zegt Van Dartel. Het land verkeert bovendien ‘in een economische crisis waardoor er veel werkloosheid is’.

Een van de Grieks-orthodoxe hulporganisaties waarmee de Raad contacten heeft, biedt heel bewust en nadrukkelijk zowel hulp aan vluchtelingen als aan arme Grieken, vertelt Van Dartel.

