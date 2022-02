Nederland is niet het enige land dat een wet krijgt tegen conversietherapie. Hoe zit dat wereldwijd?

Nederland krijgt een wet tegen conversietherapie, maar hoe zit dat wereldwijd? In tal van landen zijn zulke wetten al van kracht of in de maak. Maar sancties verschillen.

lhbti-actievoerders keerden zich in 2019 tegen de toenmalige 'minister van Duisternis' in Israël; Rafi Peretz uitte zich als bewindsman op Onderwijs voor homogenezing.

Den Haag

Een week geleden dienden zes partijen in de Tweede Kamer, waaronder D66, VVD en GroenLinks, een wetsvoorstel in om met het nieuwe artikel 285ba in het Wetboek van Strafrecht een verbod op de conversietherapie te realiseren.

Die ‘homogenezing’, die gericht is op het veranderen van seksuele gerichtheid of geaardheid, wordt strafbaar met een maximale boete van 22.500 euro, of een jaar gevangenis.

In tal van landen is gelijksoortige wetgeving van kracht of in de maak. Dat blijkt alleen al uit de Memorie van toelichting Conversietherapie. Vijf van de dertig bladzijden zijn gewijd aan rechtsvergelijking tussen landen.

Duitsland

In de Bondsrepubliek Duitsland is in 2020 het Gesetz zum Schutz vor Konversions..

