stelling nemen tegen genderideologie

Jouw gevoel bepaalt of je man, vrouw of iets er tussenin bent, en niet je biologische sekse. Tegen deze in onze cultuur steeds populairder wordende visie keert Nader Bekeken, een blad van behoudende vrijgemaakt-gereformeerden, zich in een themanummer over gender en identiteit. Een aantal malen, in diverse artikelen, wordt een pastorale houding bepleit tegenover mensen die worstelen met hun seksuele identiteit. Zij zitten immers ook in de kerk. ‘We kunnen onze ogen sluiten voor deze zaken of de andere kant opkijken, maar dat zou liefdeloos zijn’, schrijft dominee Cees Sonnevelt, predikant van de Gereformeerde Gemeente in Alblasserdam.