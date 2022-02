Problemen in de Labourpartij: Kan een Jood beschuldigd worden van antisemitisme?

Een 82-jarige Brits-Joodse vrouw kreeg problemen met haar eigen Labourpartij vanwege haar antizionistische tweets. Kan een Jood antisemitisch zijn? Of heb je juist meer vrijheid om kritiek te leveren op Israëlisch beleid, of het maken van vergelijkingen met de Holocaust?

Het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI) demonstreert in 2019 op het Plein in Den Haag tegen antisemitisme.Â

Amersfoort

‘Het bestaan van de staat Israël is een racistische onderneming en ik ben een antiracistische Jood’, dat twitterde de nu 82-jarige Diana Neslen uit Londen in 2017. Vanwege deze en meer antizionistische tweets werd er vanuit Labour, de Britse politieke partij waarvan Neslen lid is, eind vorig jaar een onderzoek naar haar gestart. Neslen was verbijsterd. De Labourpartij, die haar al vaker berispte om haar tweets, heeft volgens haar geen enkel idee wat antisemitisme is.

Ze heeft vroeger zelf telefonische doodsbedreigingen ontvangen van de extreemrechtse British National Party, zegt ze tegen de Britse krant Guardian. ‘Mensen die nog nooit antisemitisme hebben meegemaakt, hebben geen idee wat het betekent, en wat het voor..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .