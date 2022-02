Vrouw doet flinke greep in kas van haar kerk en steelt 660.000 dollar

Een greep doen in de kerkelijke kas komt ook in Nederland weleens voor, maar een Amerikaanse vrouw uit de staat Texas maakte het de afgelopen jaren wel heel bont. Sinds 2014 ontvreemde ze meer dan 660.000 dollar uit de kas van haar kerk, die vlak buiten de stad San Antonio staat. Ze gebruikte het geld volgens een lokale krant, de Fort Worth Star-Telegram, onder meer voor een vakantietrip naar Hawaii, om te dineren in dure restaurants, te winkelen en telefoonkosten te betalen. Nu ze is gepakt, gaat ze voor zeven jaar de gevangenis in. De vrouw was al dertig jaar beheerder van de kas van de kerk.

Hoewel de vrouw de kerk dus een behoorlijk bedrag afhandig maakte, is de kerk volgens de twee voorgangers niet in de problemen geraakt, laten ze in een verklaring weten. In het vervolg zal er beter worden toegezien op de kasbeheerders, laat de kerkleiding weten. Ze vragen om gebed voor iedereen die hierdoor wordt geraakt.

Een greep in de kerkelijke kas komt overigens niet alleen in de Verenigde Staten voor, in Nederland gebeurt het ook weleens. Zo moest een kerk in Ridderkerk vorig jaar de deuren sluiten nadat de boekhouder jarenlang in totaal 127.000 euro naar zijn eigen rekening had gesluisd. In 2012 bleek dat de penningmeester van Gereformee..

