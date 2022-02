‘Van binnen ervaar ik rust. Ik vertrouw God als Hij zegt dat alles goed komt’

Duizenden mensen leven met een ziekte of een beperking die – naar de mens gesproken – niet weggaat. Hoe tellen ze hun dagen, hoe houden ze zin in hun leven? Hoe kijken ze naar zichzelf en naar de toekomst? In deze serie vertellen mensen over verdriet, dood en geloof.

‘Ik ben daar misschien eenvoudig in, maar: wat God doet, is goed.’ Geert Jongeneel (44) uit Nijkerk zit onbewogen in een comfortabele stoel. Zijn armen en handen kan hij met moeite bewegen, maar zijn ogen en zijn mond spreken. Hij drinkt met een rietje koffie uit een beker, die in een standaard voor zijn neus hangt. Verderop in de woonkamer staat een rolstoel. Geert heeft ALS, een progressieve ziekte die langzaam maar zeker zijn spieren uitschakelt. Tot de dood volgt.

‘Vier jaar geleden merkte ik tijdens het aardappelschillen dat er iets mis was. Ik kon het mesje en de aardappels niet goed meer vasthouden. Alsof ik minder kracht in mijn vingers had. Voor mijn werk moest ik kabeltjes knijpen. Ook dat lukte niet goed meer. Ik kreeg last van..

