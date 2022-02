‘Niet een moslimtiener, maar het kwaad zelf stak in op mijn broer Jacques’

Saint-Etienne-du-Rouvray

Het beeld blijft Roseline Hamel achtervolgen sinds op die dag in juli, bijna zes jaar geleden haar broer Jacques werd vermoord, liggend op zijn knieën voor het altaar in zijn kerk in het kleine stadje Saint-Etienne-du-Rouvray in Normandië.

Het was 9.43 uur op 26 juli 2016 en de 85-jarige hulppriester had net de dienst in aanwezigheid van een ouder echtpaar en drie nonnen beëindigd toen twee jonge mannen de kerk binnenkwamen. Ze riepen ‘Allahu Akbar’ (god is groot) en vielen twee mannen in de kerkzaal aan: priester Jacques Hamel en de 87-jarige man die samen met zijn vrouw de dienst bijwoonde. De terroristen zouden de aanval van de westerse coalitie op de terreurbeweging ISIS (Islamitische Staat) in Irak hebben will..

