De vijf dominees in ‘de kleine Biblebelt van Friesland’ verlangen naar eenheid

Fryslân heeft een eigen taal, vlag en cultuur, dus waarom geen eigen Biblebelt? Vijf predikanten van behoudende kerken in de Friese Wouden zoeken naar samenwerking, met als doel dat ze ooit kunnen voorgaan in elkaars gemeenten. En dromen zijn er ook. Over een nieuwe gemeente bijvoorbeeld.

Het is zaterdagavond, iets voor zevenen. Dominee Karel Bogerd houdt een meditatie over het thema ‘Jezus stilt de storm’. Het past bij de weersomstandigheden op die avond – het stormt, het is donker en het regent. De bezoekers die de storm trotseren en bij de ingang van de Sionskerk in Damwoude hun eerste stap over de drempel zetten, rillen even.

Sommige vrouwen zetten bij binnenkomst een grijs of zwart hoedje op. Een meneer in een blauwe jas bekijkt zichzelf in de spiegel, haalt een oranje kammetje tevoorschijn en fatsoeneert zijn haar. De koster begroet elke bezoeker vriendelijk in het Fries.

De avond is onderdeel van het project ‘Mediterend naar de zondag’, een initiatief van vijf predikanten vanuit verschillende kerkverband..

