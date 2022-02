Lourens bidt met zieken in Nazareth: ‘Mensen staan hier open voor de geestelijke wereld’

Lourens Geuze pastoraal werker en predikant in Nazareth in arabisch christelijk ziekenhuis Foto Jaco Klamer

Nunspeet

Kunt u iets vertellen over Nazareth, waar het ziekenhuis staat?

‘Nazareth is met zeventigduizend inwoners de grootste Arabische stad in Israël. Als je aan komt rijden, zie je de stad voor je liggen, in een heuvelrug. Tot vijftig jaar geleden was het merendeel christelijk. Door de vele moslimgezinnen die uit de dorpen naar Nazareth zijn gekomen en het hoge geboorteaantal, is de identiteit sterk veranderd. Twee derde is nu moslim en een derde christen.

Nazareth Hospital EMMS, met een sterke historische link met de Anglicaanse kerk, bestaat nu honderdzestig jaar. Het is het grootste ziekenhuis van de stad, naast twee rooms-katholieke ziekenhuizen.’

Wat is uw taak binnen het ziekenhuis?

‘Ik ben twee jaar geleden aangenomen als past..

