Jan Slagter is ‘een ongelovige thomas die hoopt op een gezellige hemel’

De term ‘eeuwig’ boezemde hem als kind angst in. ‘Dat je in de hemel eeuwig staat te zingen voor Gods troon. Dat er nooit een einde aan komt, dat schrok mij af.’ Later veranderde de term van kleur. Zijn jongere broer Henk heeft op Eiken en Duin in Den Haag ‘eeuwige grafrust.’ En, van een andere orde, bij het uitreiken van de Media Oeuvre Award werd hem in januari 2020 ‘eeuwige roem’ verleend.

Grapje natuurlijk. Maar toch. ‘Ik word nu 68, heb een druk en zinvol leven, maak deel uit van een gezin met een geweldige vrouw en twee prachtige zoons. Veel is gelukt en bereikt. Ik ben ongelovig en dus zou het na de dood in principe afgelopen moeten zijn. Maar ergens lijkt me dat kaal. ‘Was dit het dan, is dit alles wat er is?’, denk ik weleens – s..

