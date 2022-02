‘Geestelijken spraken zich zelden publiek uit’

Geestelijk verzorgers kregen van hogerhand te horen dat ze moesten zwijgen over het Nederlandse militair geweld in Indonesië. Vaak was dat ook in ieder geval naar buiten toe hun eigen keuze.

Den Haag

Wat wisten de kerk en de militaire geestelijke verzorging van het stelselmatige geweld dat 1946 en 1949 werd gepleegd in Indonesië? Die vraag komt in een van de boeken voor het donderdag gepresenteerde onderzoek, Een kwaad geweten, aan bod. Het antwoord: de 182 priesters en 150 dominees die tijdens de oorlog in het land werkzaam waren, wisten veel, maar kregen van hogerhand te horen hun mond te houden. Dat ze het wisten, bleek bijvoorbeeld uit brieven die ze naar huis stuurden. Zo schreef een aalmoezenier dat hij getuige was geweest van een executie die ‘hevig’ tegen zijn ‘christelijke priesterlijke gevoelens’ indruiste. Een ander was getuige van het martelen van een gevangene: ‘Toen zag ik voor het eerst iets dat mij di..

