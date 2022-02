Duits woordenboek verandert definitie Jood na ophef

Het bekendste woordenboek van Duitsland, de Duden, verandert een ‘speciale notitie’ bij de definitie van het woord Jood. Een recente update veroorzaakte namelijk opschudding in de Joodse gemeenschap.

(beeld nd)

De nieuwe toevoeging in het online Duden-woordenboek. (beeld nd)

Utrecht

Het Duden-woordenboek had onlangs een uitleg aan de online-editie toegevoegd waarin stond dat ‘af en toe de term Jood als discriminerend wordt ervaren vanwege de herinnering aan het nationaal-socialistische taalgebruik. In deze gevallen wordt meestal gekozen voor formuleringen als Joodse volk, Joodse medeburgers of mensen van het Joodse geloof.’

Deze nieuwe toevoeging leidde tot verontwaardiging vanuit de Joodse gemeenschap in Duitsland. Onder meer de Centrale Joodse Raad sprak zich uit. Voorzitter Josef Schuster zei dat het woord Jood geen scheldwoord en niet discriminerend is. ‘De redacteuren van Duden zullen zeker ..

