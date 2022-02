Een podcast over het christelijke man-zijn: ‘Het is niet erg als je als man niet zo handig bent’

Goede vrienden Wilfred Hardeman en Gerald van Dijk maakten al meer dan veertig afleveringen van ‘De Man In Huis’, een podcast waarin met humor en eerlijkheid het christelijke man-zijn anno nu wordt besproken. ‘Ik kan mijn jongens van alles vertellen, maar uiteindelijk zegt het meer hoe ik met hun moeder omga.’

Veenendaal

Waar Wilfred Hardeman (36) en Gerald van Dijk (42) samen zijn, buldert al snel de lach van Van Dijk door de ruimte. Dat is eigenlijk altijd zo geweest, haalt Van Dijk hun eerste ontmoeting naar boven. ‘Elf jaar geleden ontmoetten we elkaar op de bruiloft van een gezamenlijke vriend. We hadden gelijk zoveel lol samen, dat we van onze vrouwen een por kregen dat we de bruiloft van een ander aan het verpesten waren...

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .