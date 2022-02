Soy Kroon speelt Jezus in The Passion

Hilversum

Acteur Soy Kroon speelt dit jaar de rol van Jezus in The Passion. Presentator Dennis Weening is te zien als Judas, en ook de acteurs Noortje Herlaar (Maria), Thomas Cammaert (Petrus) en Sabri Saad El Hamus (Pilatus) krijgen een hoofdrol. Kroon is de jongste acteur ooit die de rol van Jezus vertolkt. Weening treedt met zijn rol van Judas in de voetsporen van onder anderen Jeangu Macrooy, Jeroen van Koningsbrugge en Rob Dekay. De opnames vinden dit jaar plaats in Doetinchem, ondanks de versoepelde coronamaatregelen zonder publiek. The Passion wordt op 14 april uitgezonden op NPO 1.