Activisten die bisschop aanklaagden wegens antisemitisme nu zelf gestraft

Athene

Twee mensenrechtenactivisten zijn veroordeeld tot twaalf maanden celstraf wegens het vals beschuldigen van een bisschop. Panayote Dimitras en Andrea Gilbert stapten in april 2017 naar de rechter, omdat de Grieks-orthodoxe bisschop Seraphim volgens hen antisemitische uitspraken zou hebben gedaan in een openbare verklaring op een website. Hierin ging de bisschop flink tekeer tegen zionistische Joden. Zo schreef hij: ‘Wij zijn volledig gekant tegen het afschuwelijke internationale zionisme.’ In december 2019 besloot de officier van justitie om de bisschop niet te vervolgen, omdat de verklaring volgens hem de leer van de kerk verwoordde. De bisschop sleepte vervolgens de activisten voor de rechter wegens het maken van valse b..

