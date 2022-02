Bianca Groen Gallant zocht naar zingeving en vond de basis: ‘Het lijntje met God is sterker geworden’

Wat is uw houvast in leven en sterven? Bekende Nederlanders geven antwoord op deze eerste vraag uit de Heidelbergse Catechismus. Vandaag: onderwijsbegeleider Bianca Groen Gallant, voorzitter van de Diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam en lid van het moderamen van de Protestantse Kerk in Nederland.

‘Voorafgaand aan dit gesprek wilde ik de tekst opzoeken van het lied ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’ van Huub Oosterhuis. Dat lied verwoordt alles wat God en daarmee houvast voor mij is. ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht; zoals een mantel om mij heen geslagen, zo is mijn God.’ Zo voel ik dat. Ik voel mij verbonden met en gedragen door het grote mysterie dat God is. Ik kon alleen mijn gezangboek niet vinden. Voordat ik de moeite had genomen de liedtekst te googlen, bezocht ik met mijn man en een vriend een kerkdienst in de Westerkerk in Amsterdam. Dat lied stond als eerste in de liturgie. Voor mij was dit een uiting van mijn ‘lijntje’ met God.

Dit lijntje is de laatste tien jaar sterker geworden na een scheiding..

