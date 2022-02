Christelijk-gereformeerden kondigen einde coronamaatregelen aan

Amersfoort

De Christelijke Gereformeerde Kerken zijn daarmee het eerste Nederlandse kerkgenootschap dat in reactie op de persconferentie van minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) aankondigt de coronamaatregelen te zullen schrappen. Kuipers maakte dinsdag bekend dat vrijwel alle beperkende maatregelen voor de samenleving verdwijnen. Vanaf vrijdag komen er al wat verruimingen in de horeca en evenementenbranche, maar alleen met gebruik van het coronatoegangsbewijs. Een week later, op 25 februari vervalt op de meeste plekken de anderhalvemeter- en mondkapjesplicht. Daarom kiezen de Christelijke Gereformeerde Kerken dat moment als ingangsdatum.

Voor het aantal bezoekers thuis vervallen de beperkingen per direct. Da..

