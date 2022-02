College Westland verzon nota om komst nieuwe moskee tegen te houden

Wateringen

Sinds 2015 was ICCW met de gemeente in overleg over de aankoop van het pand. In 2017 bereikten beide partijen daarover een akkoord. De stichting wil De Eendenburcht slopen om op diezelfde plek een nieuwe moskee te laten bouwen. Afgelopen zomer blies de gemeente de verkoop echter af. Reden: er bleek volgens het college een nota te bestaan die de onderhandse verkoop van een dergelijk pand verbood.

Begin februari kwam het pand daarom op Funda, voor openbare verkoop. Nadat uit het wob-onderzoek bleek dat de nota vermoedelijk niet bestaat, zette de oppositie het college onder druk de verkoop weer te stoppen. Aan die druk gaf het gemeentebestuur dinsdag toe. Volgende week is er een extra debat over de kwestie.

Hicham el Ikaoui, voorzit..

