‘Jongeren kunnen door ‘homogenezing’ een hekel krijgen aan zichzelf’

‘Homogenezing’ bij minderjarigen wordt strafbaar. Althans, dat wil een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Het voorstel wordt later dit jaar behandeld. Voorzitter Miranda Terpstra van Stichting Wijdekerk, die zich inzet voor lhbt’ers in de kerk, is blij met het wetsvoorstel.

Waarom vindt u het verbod op ‘homogenezing’ een goed plan?

‘De therapieën richten veel schade aan. Het is fijn dat mensen die hiermee te maken hebben gehad, nu ook de wet achter zich hebben. Zie het als een soort erkenning. Er gaat een krachtig signaal van deze wet uit: ‘homogenezing’ geeft veel problemen. Dat blijkt wel uit de verhalen van mensen die het overkomt.’

Wat hoort u van hen?

‘Er hebben zich de afgelopen jaren iets meer dan twintig..

