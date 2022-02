Geldboete geëist tegen Finse politica vanwege beledigende uitspraken over homoseksualiteit

Helsinki

Ze werd aangeklaagd vanwege uitspraken die ze deed over homoseksualiteit. Volgens de aanklager is het duidelijk dat de Finse politica seksuele minderheden heeft beledigd via een tweet, een brochure en een optreden in een radioshow. Volgens de advocaat van Räsänen waren de opmerkingen niet beledigend bedoeld en verwoordde ze slechts ‘de klassiek christelijke leer’. De uitspraak volgt 30 maart. <

