Voorstel om ‘homogenezing’ te verbieden ‘mist zijn doel’

Een dominee die in een pastoraal gesprek zegt dat God het afkeurt als je een relatie aangaat met iemand van hetzelfde geslacht, kan straks misschien stuiten op de nieuwe wet die ‘homogenezing’ verbiedt. ‘Hard aanpakken heeft de schijn van effectiviteit, maar het is de vraag of deze wet proportioneel is.’

De regenboogvlag op tafel in de Janskerk in Utrecht

Den Haag

Symbolisch. Zo noemde deze krant het wetsvoorstel om ‘homogenezing’ te verbieden. Conversietherapieën, die homoseksuele mensen voorhouden dat ze hetero kunnen worden, zijn in Nederland geen wijdverbreid fenomeen. Het wetsvoorstel van D66 en VVD houdt de kerken wel een spiegel voor: hoe gaan ze om met homoseksuele medemensen? Want feit is dat veel lhbti’ers in kerkelijke kringen traumatische ervaringen hebben opgedaan.

Jeanet van der Laan, Kamerlid van D66, een van de indieners van het wetsvoorstel, benadrukt dat deze wet ook de ruimte van de dominee of priester kan inperken om pastoraat te verlenen. Mag die een gemeentelid van zeventien nog zeggen dat God relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht afkeurt? ‘Pastorale ..

