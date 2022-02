Eigentijdse kerkdiensten van The Saturday Service in hartje Amsterdam: ‘Als het niet om God gaat, is het een show’

The Saturday Service in Amsterdam: ‘Hier kun je je jezelf zijn. Jezus waardeert je aanwezigheid.’

Amsterdam

Een half uur voordat de deuren van The Saturday Service in Amsterdam-West opengaan, komt het vrijwilligersteam van zo’n twintig mensen samen om te bidden. ‘We dragen deze dienst op aan onze lieve Heer’, zegt een vrijwilliger. ‘We doen het voor Hem. Laten we eerst onze eigen lasten en zorgen bij God neerleggen. Bid mee.’ De groep begint te bidden. De een hardop, de ander zachtjes. De meesten in tongentaal.

The Saturday Service houdt ontmoetingen in het kerkgebouw van Marantha Ministries, een multiculturele kerk nabij het Amsterdamse Mercatorplein. John Hofwijks (45) is spreker en initiatiefnemer van de laagdrempelige diensten. ‘Mensen helpen is veel waard. Ik word daar gelukkig van.’ Wat begon met motiverende filmpjes op..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .