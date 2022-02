Dominee Kort gehoord om mogelijke discriminatie van homo’s

Achter de gesloten deuren van het Haagse gerechtshof wordt dominee Anthonie Kort woensdag gehoord over de brief die hij schreef aan het gemeentebestuur van Krimpen aan den IJssel. Centraal in dit proces staat de vraag of de oud-gereformeerde predikant zich schuldig heeft gemaakt aan de discriminatie van homo’s.

Den Haag

Is er nog ruimte voor christenen, in dit geval reformatorische, om er afwijkende standpunten op na te houden of komt de vrijheid van godsdienst in gevaar? Het is dé vraag die onder het proces van de oud-gereformeerde dominee Anthonie Kort ligt. Woensdag wordt de voorganger zelf gehoord tijdens een zitting achter de gesloten deuren van het gerechtshof in Den Haag.

Tijdens de zitting zal de predikant door een meervoudige kamer, bestaande uit drie rechters, worden bevraagd op worden over de brief die hij in maart 2020 schreef aan het gemeentebestuur van zijn woonplaats Krimpen aan de IJssel. Daarin riep hij de overheid op om ‘roepende zonden’ uit te bannen en dat wanneer deze zonden niet worden uitgebannen ‘wij en zij..

