Hoe beleven christenen de dreiging in Oekraïne? ‘Soms hoor je: ik pak een geweer en schiet terug’

Rivne – Donetsk

Wasja Pilipenko is predikant van een Oekraïens gereformeerde kerk in Stepanj. Dat dorp van enkele duizenden inwoners ligt tussen de grote stad Rivne en de grens met Belarus in. Ooit maakte Geertjan Lassche een documentaire over de fanfare-traditie. ‘Wij voelen hier de spanningen zeker. Belarus is maar tachtig kilometer weg en ook troepen uit dat land zijn in beweging aan de grens. Er is dus nervositeit en hoewel ik het eens ben met de Oekraïense president Zelensky dat we ons geen paniek moeten laten aanpraten, is er toch scepsis. Die deel ik zelf ook. De situatie is hopeloos gepolitiseerd, zodat overleg en compromissen steeds moeilijker worden.

Ik denk dat er iets gaat gebeuren, we leven nu eigenlijk al in een oorlogs..

