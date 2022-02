23 jaar cel voor New Yorkse dominee die zijn eigen vrouw vermoordde

De Amerikaanse predikant Victor Mateo is door de rechter veroordeeld tot 23 jaar cel. De dominee bracht zijn vrouw om het leven door met een auto over haar heen te rijden. Ook stak hij haar meerdere keren met een mes.

New York

Mateo (65), die als voorganger actief was bij de lutherse The Redeemer Church in The Bronx, had al ruim een maand geen contact meer met zijn vrouw. Zij zou haar kleinkinderen naar school brengen, toen Mateo haar met zijn auto klem reed. Het slachtoffer wilde zichzelf verstoppen onder haar auto, maar Mateo stapte erin en reed over haar heen. Daarna stak hij haar meerdere keren met een machette. Alles gebeurde voor de ogen van twee kleinkinderen van 9 en 11 jaar oud.

Na de moordaanslag sloeg de voorganger op de vlucht in de auto van het slachtoffer. De vrouw overleed enkele uren later in het ziekenhuis aan haar verwondingen. De predikant werd een aantal dagen later gearresteerd in de staat Pennsylvania. In november 2021 ..

